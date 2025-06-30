Общество

В Пскове выбрали финалистку программы «Мама-предприниматель»

Финал регионального этапа программы «Мама-предприниматель» прошел в Пскове. На заключительной встрече участницы проекта представили свои бизнес-идеи, которые генерировали и упаковывали в течение четырехдневного тренинга-интенсива, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: центр «Мой бизнес» Псковская область

Экспертное жюри оценило экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость бизнес-проектов. Членами жюри выступили партнеры программы и представители общественных объединений.

Победительницу конкурса определили единогласно. Ей стала Елена Макарова с проектом «Прикоснись к истории. Псков». Он направлен на создание авторских керамических сувениров, в первую очередь кружек с уникальным современным дизайном, который отражает историю и символику Пскова. Елена получит грант в размере 150 тысяч рублей, а также другую поддержку от партнеров программы.

Второе место заняла Ирина Петрова с проектом «Цветочный хутор», третье — Наталья Бодоговская с проектом «Вышивальное производство "Элита"».

В дальнейшем состоится федеральный этап программы «Мама-предприниматель». Финалисток региональных этапов ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за грант на развитие бизнеса в размере 1 млн рублей.

Напомним, «Мама-предприниматель» — федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России, которая реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».