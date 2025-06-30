Общество

Определен июльский график работы депутатов в псковской приемной «Единой России»

Стал известен июльский график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

2 июля на вопросы псковичей ответит депутат Псковской городской Думы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России» Наталья Юрченко.

8 и 22 июля со своими проблемами и предложениями можно будет обратиться к депутату Псковского областного Собрания Ирине Толмачевой.

15 июля – к руководителю фракции «Единая Россия» в областном парламенте, координатору партпроекта «Новая школа» Армену Мнацаканяну.

16 июля граждан примет депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

19 июля на вопросы граждан ответит заместитель секретаря псковского отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

17 и 24 июля обращения псковичей рассмотрят депутаты областного Собрания Александр Братчиков и Елена Лунгу.

29 и 31 июля с псковичами встретится депутат областного Собрания Андрей Козлов, а 30 июля – его коллега по парламенту Анастасия Повторейко.

Также в этом месяце посетителей в общественной приемной будут ждать депутаты Псковской городской Думы: 3 июля – Константин Болотин и Денис Иванов, 8-го – Юлия Пожидаева, 10-го – Юрий Бурлин, 16-го – Григорий Стороненков, 22-го – руководитель фракции «Единая Россия» в ПГД Александр Гончаренко, 23 июля – Галина Неваленная, которая курирует работу общественных советов партпроектов «Старшее поколение» и «Здоровое будущее», 24-го – Евгений Васильев, 29-го – Сергей Гаврилов, 31 июля – Алексей Форш.

Депутаты областного Собрания будут принимать граждан с 10:00 до 12:00, а Псковской городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове: 66-25-12.

Напомним, вопросы социальной поддержки граждан, вопросы защиты их трудовых прав являются одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии. Успешная реализация всех этих направлений невозможна без обратной связи с населением, взаимодействие с которым осуществляет региональная общественная приемная «Единой России».