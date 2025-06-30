Общество

Три актуальных вопроса рассмотрели члены антинаркотической комиссии Островского района

Три актуальных вопроса рассмотрели члены антинаркотической комиссии Островского района в ходе очередного заседания. Об этом пишет Глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фотография: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

О результатах выявления семейного неблагополучия учреждением социальной защиты и оказания им социальной помощи проинформировала начальник территориального отдела Островского района комитета по социальной защите Псковской области Марина Сиярова.



Она отметила, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество семей, стоящих на учёте и контроле. В этом есть и заслуга специалистов, которые работают по профилю семейного неблагополучия. Они делают свою работу ответственно и достойно, что отмечается руководителями, в том числе на региональном уровне. Марина Сиярова акцентировала внимание членов комиссии на необходимость иметь в нашем районе своего врача-нарколога, как постоянного профильного специалиста, а также семейного психолога.

Глава Островского района предложил использовать возможность привлечения к работе врача-нарколога Островской межрайонной больницы из Пушкиногорского филиала, согласовав график его приёма в Острове.

«Что касается семейного психолога, надо задействовать в этом вопросе областной уровень, например, Центр семьи и другие социальные службы и организовать по необходимости выездные приёмы специалистов», - пишет Дмитрий Быстров.

Алексей Васильев рассказал об итогах социально-психологического тестирования несовершеннолетних в целях раннего выявления потребления наркотических средств за 2024 год. Уточнил у специалиста, на какие виды и группы наркотических веществ проводилось тестирование и насколько эффективно такое тестирование при возможном употреблении новых видов наркосодержащих веществ.



«Чтобы владеть полной информацией и видеть всю картину, надо получить разъяснение в соответствующих региональных структурах, которые занимаются вопросами тестирования. Для этого будут направлены соответствующие запросы», - заключил Дмитрий Быстров.