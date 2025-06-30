Общество

Профсоюзы предложили привлекать к ответственности руководителей предприятий за замалчивание несчастных случаев

Псковский областной совет профсоюзов обратился к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову и к руководителям всех фракций с просьбой поддержать инициативу профсоюзов о привлечении к ответственности руководителей предприятий за замалчивания случаев производственных травм, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Департамент охраны труда и экологии Федерации независимых профсоюзов России разработал законопроект, направленный на установление административной ответственности за сокрытие, умышленное или несвоевременное сообщение работодателем или его уполномоченным лицом полной и достоверной информации о несчастном случае на производстве в территориальные органы Роструда и Социального фонда России.

Законопроект разработали во исполнение резолюции XII съезда ФНПР, его одобрили на заседании межфракционной группы «Солидарность» и внесли на рассмотрение в Государственную Думу депутатами.

Совет Государственной Думы РФ направил проект федерального закона Nº 914755-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности работодателей за недобросовестное выполнение возложенных обязанностей) и материалы к нему в законодательные органы субъектов РФ для подготовки заключения.