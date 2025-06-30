Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Псковская область 80-летие Победы
Жить в Атмосфере
Господин Рейтингомер
Легким десертам — легкая сметана
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
псковские фермеры на «Винограде»
Бизнес В Великих Луках
ПЛН 25 лет
ТОС инструкция применения
Комфортные и безопасные
Профсоюзы о производственных травмах
Лев в клетке
Рай В шалаше
 
 
 
ещё Общество 30.06.2025 10:230 В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле 03.07.2025 09:000 Названы регионы — лидеры по продолжительности сна 03.07.2025 08:400 Российские пивовары вошли в топ престижного международного рейтинга 03.07.2025 08:190 Свидетелями редкого оптического явления стали автомобилисты на трассе «Псков» 03.07.2025 08:000 В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС 03.07.2025 07:190 Псковские дорожники скосили траву вдоль 2300 километров дорог в рамках борьбы с борщевиком
 
 
 
Самое популярное 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 27.06.2025 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС

03.07.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением сделать бесплатным протезирование зубов для социально незащищенных граждан.

Самое ценное: почему псковичи предпочитают платить за лечение зубов | 28.02.2025 | Псков - БезФормата

«Считаю необходимым инициировать разработку изменений в федеральное законодательство, предусматривающих включение зубопротезирования в перечень видов медицинской помощи, оказываемой в рамках системы ОМС или в виде отдельной государственной социальной гарантии», — сказано в письме.

В документе отмечается, что в действующей редакции базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) не предусмотрено оказание услуг по зубопротезированию за счет средств федерального бюджета, а также данные услуги не входят в перечень гарантированной бесплатной медицинской помощи, финансируемой за счет средств ОМС, пишет РИА Новости.

Между тем, по словам политика, стоматологическая ортопедия — неотъемлемая часть полноценного медицинского обслуживания, непосредственно влияющая на качество жизни, трудоспособность и общее состояние здоровья граждан, прежде всего лиц пожилого возраста, инвалидов и социально уязвимых групп.

Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с действующим правовым регулированием зубопротезирование осуществляется исключительно в порядке предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан, определяемым в соответствии с федеральным и региональным законодательством с учетом бюджетных возможностей субъектов России, и финансирование данной помощи осуществляется не за счет ОМС, а в рамках адресных социальных программ субъектов Федерации либо отдельных ведомственных решений.

«При этом пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории, не включенные в перечни региональных льготников, вынуждены оплачивать данные медицинские изделия и услуги самостоятельно, что в условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции на медицинские услуги делает доступ к зубопротезированию фактически недостижимым», — сказал Миронов РИА Новости.

Депутат считает, что в отсутствие федеральных минимальных гарантий формируется «система социального неравенства по территориальному признаку, противоречащая принципу равного доступа к медицинской помощи».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 238 человек
03.07.2025, 09:150 Банки призвали 10 лет не выдавать кредиты клиентам-банкротам 03.07.2025, 09:000 Названы регионы — лидеры по продолжительности сна 03.07.2025, 08:400 Российские пивовары вошли в топ престижного международного рейтинга 03.07.2025, 08:190 Свидетелями редкого оптического явления стали автомобилисты на трассе «Псков»
03.07.2025, 08:000 В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС 03.07.2025, 07:400 Светофор не работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове 03.07.2025, 07:290 Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после шторма 03.07.2025, 07:190 Псковские дорожники скосили траву вдоль 2300 километров дорог в рамках борьбы с борщевиком
03.07.2025, 07:000 День ГАИ России отмечают 3 июля 02.07.2025, 22:000 Психолог раскритиковал установку «мужчины не плачут» 02.07.2025, 21:400 Петербургский Политех разработал усилитель для улучшения качества ЭКГ 02.07.2025, 21:200 Директор «Михайловского» принял участие в обсуждении федерального проекта по развитию музеев России
02.07.2025, 21:000 Умер актер из «Звездного пути» Питер Генри Шредер 02.07.2025, 20:490 Площадки для показов фильмов озвучили организаторы фестиваля «Западные ворота» 02.07.2025, 20:370 Реготделение «Деловой России» и ТПП Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 02.07.2025, 20:200 Стартовал Всероссийский конкурс по созданию комиксов с использованием технологий искусственного интеллекта
02.07.2025, 20:000 Два автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 02.07.2025, 20:000 Первый кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове 02.07.2025, 19:380 Свыше 2700 деревьев убрали энергетики с ЛЭП в Псковской области после шторма 02.07.2025, 19:200 Завершена укладка выравнивающего слоя асфальта на дороге Порхов – Успенье
02.07.2025, 19:000 Центр «Воин» совместно с Минкультуры России и RT представил просветительский проект «Воин.Кино» 02.07.2025, 18:301 Профсоюзы предложили привлекать к ответственности руководителей предприятий за замалчивание несчастных случаев 02.07.2025, 18:190 Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы администрации города Пскова 02.07.2025, 18:090 Центр агротуризма развивается на территории палкинской деревни Синицы
02.07.2025, 18:040 «Зверьё моё»: Шотландцы и девон-рексы в одном доме с сенбернаром 02.07.2025, 18:020 Гдовичку лишили свободы за удар ножом в живот знакомого 02.07.2025, 17:582 Подравшиеся в Финском парке Пскова лошадницы не поделили территорию 02.07.2025, 17:530 Инспекция труда Псковского облсовпрофа о расследовании производственных травм
02.07.2025, 17:500 Юных псковичей приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO» 02.07.2025, 17:420 АО «ОЭК» и ЗАО «ЗЭТО» подписали соглашение о сотрудничестве 02.07.2025, 17:360 Спектакль-балаган покажут на псковской ярмарке «Виноград» 2 июля 02.07.2025, 17:350 В Минпромторге заявили о планах повысить физлицам утилизационный сбор на авто
02.07.2025, 17:350 Провести «Аквалето» с трибьютом «Влада А4» приглашают псковичей в ближайшую субботу 02.07.2025, 17:210 Мошенники создали клон страницы Дмитрия Быстрова в WhatsApp* 02.07.2025, 17:090 «Особое мнение»: Депутат ГД Алексей Чепа о событиях в мире, внутренней политике и выборах-2026. ВИДЕО 02.07.2025, 16:570 С подрядчика взыскали компенсацию за некачественный ремонт детского отделения псковской психиатрической больницы
02.07.2025, 16:520 «Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025». ВИДЕО 02.07.2025, 16:511 Фотофакт: Перила Ольгинского моста красят в Пскове 02.07.2025, 16:410 Молодежь Псковского района предупредили об опасности разговоров с мошенниками 02.07.2025, 16:370 Полгода было самому маленькому посетителю псковского фестиваля «Добрый рок»
02.07.2025, 16:330 В России выросла популярность полисов е-ОСАГО 02.07.2025, 16:330 Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на предпринимателя, по вине которого в Пскове отравились около 40 человек 02.07.2025, 16:290 «Дневной дозор»: Доступен ли массовый спорт для юных псковичей? 02.07.2025, 16:210 Обновлен сервис от «Ростелекома» и «Солар» для защиты персональных данных псковичей
02.07.2025, 16:171 Площадку псковского фестиваля «Хельга» обработали от клещей и комаров 02.07.2025, 16:150 Первая литургия в псковском храме блаженной Ксении Петербургской состоится 6 июля 02.07.2025, 16:050 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 7 июля 02.07.2025, 16:020 Депутат Госдумы оценил шансы завершения российско-украинского конфликта
02.07.2025, 15:560 Сотрудники «Россетей» в Псковской области восстанавливают ЛЭП по пояс в воде 02.07.2025, 15:490 В парках «Михайловского» зацвели липы 02.07.2025, 15:480 Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно 02.07.2025, 15:390 Ранцы без аниме и иностранных букв закупят для первоклашек в Псковской области
02.07.2025, 15:370 Более 200 сотрудников завода «Титан-Полимер» повысили квалификацию с начала года 02.07.2025, 15:340 Локацию фестиваля «Добрый рок» поменяли, чтобы гости не плавали перед сценой — директор  02.07.2025, 15:290 Светофоры демонтировали на круговом движении на улице Инженерной в Пскове 02.07.2025, 15:270 Спортсменка из Псковской области завоевала два «серебра» на чемпионате РФ по бадминтону
02.07.2025, 15:130 Псковичи предпочитают баловать себя фастфудом – аналитики 02.07.2025, 15:130 Фотофакт: Аисты столпились на пушкиногорской поляне 02.07.2025, 15:100 Гостей и жителей Локнянского округа пригласили на праздник «Накануне Купалы» 02.07.2025, 14:540 Россиянку обокрали на кладбище
02.07.2025, 14:480 Более 40 коллективов примут участие в псковском фестивале «Добрый рок» 02.07.2025, 14:460 Опубликована программа VI Форума молодых семей Псковской области 02.07.2025, 14:400 Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Городской формат плюс» на выборах 02.07.2025, 14:270 Главу Гдовского района оштрафовали за нарушение срока ответа на запрос
02.07.2025, 14:230 В Псковской области 56 женщин стали многодетными мамами в июне 02.07.2025, 14:140 Сувениры в традициях народа сето появились в псковском музее 02.07.2025, 14:120 Аварийные деревья на острове имени Залита привели в порядок силами ТОС 02.07.2025, 14:030 РКН пресек распространение более 1,1 млн запрещенных материалов с 2024 года
02.07.2025, 13:520 Жару до +31 градуса прогнозируют в Псковской области 3 июля 02.07.2025, 13:420 Роспотребнадзор объявил предостережение администрации Пскова за нескошенную траву 02.07.2025, 13:350 Новые окна, парковка на бывших землях Минобороны и планы ТОСов в округе №7 02.07.2025, 13:280 Жителя Палкинского района оштрафовали за незаконный сбыт винтовки
02.07.2025, 13:170 «Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитные рейтинги МегаФона 02.07.2025, 13:150 ООО «СитиИнвестГрупп» приводит в порядок улицы Пскова 02.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с депутатом ГД Алексеем Чепа 02.07.2025, 13:020 36 человек в Псковской области погибли при пожарах за полгода
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru