Свидетелями редкого оптического явления стали автомобилисты на трассе «Псков»

Вечером 2 июля автомобилисты, проезжавшие по федеральной трассе «Псков» в Лужском районе, стали свидетелями необычного оптического явления. В районе деревни Парушино они увидели радужные облака.
Фото здесь и далее: 47news.ru
Радужными принято называть те тонкие облака, что визуально находятся вблизи Солнца и окрашиваются в спектральные цвета, пишет 47news.ru.
Специалисты, которые хорошо разбираются в телескопах, объясняют это явление как результат преломления света на микроскопических частицах воды в облаках. В результате этого преломления света в облаках образуются разноцветные круги.