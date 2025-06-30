Общество

Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах

Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.

«С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа», - сказала Фальковская.

Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.

По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях, пишет РИА Новости.