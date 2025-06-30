Общество

«Зверьё моё»: Шотландцы и девон-рексы в одном доме с сенбернаром. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 июля.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришел Виталий Цуркан, руководитель Клуба любителей кошек, заводчик шотландских кошек и девон-рексов, владелец зоомагазина.

Год назад в семье Виталия случилось долгожданное пополнение — появился сенбернар Семён Семёныч, он также поприсутствовал в студии. Гость рассказал о своём пути в мир кошек и особенностях содержания крупной собаки. Каковы главные характеристики шотландцев и девон-рексов, чем они отличаются и кому подойдут? Кто из них лучше всего уживается с сенбернаром? В каком уходе нуждается пёс, и для чего ему нужны витамины? Как правильно мыть животных, и почему перед тем, как завести питомца, важно максимально изучить информацию о породе? Повтор выпуска в 18.30.