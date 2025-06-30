Общество

Молодежь Псковской области приглашается на Слёт Всемирной федерации молодёжи

Молодежь Псковской области приглашается на Слёт Всемирной федерации молодёжи, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Регистрация открыта до 20 июля на официальном сайте фестиваля.

Слёт объединит 2000 талантливых молодых людей из более чем 100 стран, предоставляя уникальную возможность расширить кругозор, установить полезные контакты и реализовать амбициозные идеи.

Концепция слёта в этом году – диалог культур и крепкая дружба: «Россия — центр дружбы, сотрудничества и безграничных возможностей».

Мероприятие направлено на создание пространства для креативных обсуждений, обмен успешных практик и укрепление партнерских отношений молодежи разных государств. Программа включает интерактивные сессии, семинары и мастер-классы ведущих экспертов и специалистов в сферах инноваций, предпринимательства, культуры и общественных инициатив.

Участниками могут стать молодые активисты в возрасте от 14 до 35 лет, обладающие опытом реализации международных проектов и программ, ведения собственного бизнеса или стартапов, а также знаниями английского языка на уровне не ниже B1.

Особое предпочтение отдаётся участникам, работающим в сфере международных молодёжных некоммерческих проектов.