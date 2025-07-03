Общество

Свыше 42 тонн зараженной черешни и вишни уничтожат в Псковской области

На складе временного хранения в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля трёх партий свежей черешни и вишни общим весом 42,4 тонны выявили насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Свежие ягоды перевозились автомобильным транспортом из Республики Молдова в Московскую область.

Проведённая лабораторная экспертиза подтвердила зараженность ягод западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg).

Выпуск черешни и вишни на территорию Российской Федерации запретили, по решению собственников груз подлежит уничтожению.