Общество

Псковичей приглашают поделиться историями семейного счастья

Псковский городской молодёжный центр проводит фотоакцию «Семья в кадре», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Участникам предлагается запечатлеть самые тёплые моменты семейной жизни и рассказать о своих традициях через фотографии, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Акция направлена на популяризацию семейных ценностей и создание визуальной летописи псковских семей. Участникам предлагается сделать снимки в одной или нескольких номинациях:

• «Семейные традиции» — уникальные ритуалы семьи;

• «Вместе весело!» — игры и забавные моменты;

• «ЗОЖ — наш выбор!» — активный отдых и спорт;

• «Поколения вместе» — много поколений в одном кадре;

• «Семейное хобби» — совместные увлечения;

• «Домашние любимцы — часть семьи» — питомцы как члены семьи.

До 8 июля фотографии в цветном или чёрно-белом исполнении необходимо разместить на личных страницах во «ВКонтакте» с хэштегом #Семьявкадре_MЦ и кратким описанием (2–3 предложения). Страницы участников должны быть открыты для просмотра.

«Семья — это основа общества, а фотографии помогают сохранить самые дорогие моменты, — отмечает Кристина Яковлева, организатор конкурса. — Каждый кадр — это история, которую стоит сохранить. Мы ждём искренних и душевных работ, отражающих лучшую сторону семейных отношений».