Общество

В ГД подготовили законопроект о более частой смене поликлиники

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, сокращающий срок для прикрепления к поликлинике с года до трех месяцев.

«Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — говорится в пояснительной записке документа, который есть в распоряжении ТАСС

По словам Нилова, инициатива повысит доступность и качество медицинской помощи «в условиях динамично меняющейся ситуации в области здравоохранения». «Существующий порядок ограничивает возможность выбора медицинского учреждения, что может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники. Увеличение частоты прикрепления позволит гражданам выбирать более удобные и доступные медицинские учреждения, что, в свою очередь, улучшит качество обслуживания», — сказано в документе.