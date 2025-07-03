Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить в Атмосфере
Легким десертам — легкая сметана
псковские фермеры на «Винограде»
Псков Летние террасы
Бизнес В Великих Луках
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Псковская область 80-летие Победы
островичи шагают в будущее
Господин Рейтингомер
Что делать При укусе клеща
Мошенники под видом операторов
Комфортные и безопасные
Лев в клетке
Профсоюзы о производственных травмах
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Общество 03.07.2025 11:180 Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо 05.07.2025 15:200 До +22 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июля 05.07.2025 15:000 В ГД подготовили законопроект о более частой смене поликлиники 05.07.2025 14:200 Более 700 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей 05.07.2025 13:300 Псковский укрепрайон. ДОТ 9а 05.07.2025 13:150 Более 6,5 тысяч детей отдохнуло в лагерях Псковской области в первую смену
 
 
 
Самое популярное 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры 01.07.2025 11:562 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево 30.06.2025 17:470 В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В ГД подготовили законопроект о более частой смене поликлиники

05.07.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, сокращающий срок для прикрепления к поликлинике с года до трех месяцев.

Псковская областная больница обновила расписание приёма врачей в поликлинике : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — говорится в пояснительной записке документа, который есть в распоряжении ТАСС

По словам Нилова, инициатива повысит доступность и качество медицинской помощи «в условиях динамично меняющейся ситуации в области здравоохранения». «Существующий порядок ограничивает возможность выбора медицинского учреждения, что может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники. Увеличение частоты прикрепления позволит гражданам выбирать более удобные и доступные медицинские учреждения, что, в свою очередь, улучшит качество обслуживания», — сказано в документе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 358 человек
05.07.2025, 15:400 В Госдуме призвали расширить действие единого пособия на детей до 18 лет 05.07.2025, 15:200 До +22 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июля 05.07.2025, 15:000 В ГД подготовили законопроект о более частой смене поликлиники 05.07.2025, 14:400 Битва дискотек пройдет на фестивале «Виноград» в Пскове
05.07.2025, 14:200 Более 700 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей 05.07.2025, 14:000 О возрождении отечественного виноделия рассказали эксперты энограстрономической ярмарки «Виноград» 05.07.2025, 13:550 Фёдору Смолову грозит до 5 лет лишения свободы за драку в московском кафе 05.07.2025, 13:450 Праздник Ивана Купала отмечают в Вечаше​
05.07.2025, 13:300 Псковский укрепрайон. ДОТ 9а 05.07.2025, 13:300 Торговые ряды работают на фестивале «Хельга» 05.07.2025, 13:150 Более 6,5 тысяч детей отдохнуло в лагерях Псковской области в первую смену 05.07.2025, 13:001 Дружины бьются на фестивале «Хельга» в Выбутах
05.07.2025, 12:501 Торжественное открытие фестиваля «Хельга» состоялось в Выбутах 05.07.2025, 12:400 В Псковском кремле состоится II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль 05.07.2025, 12:220 Летняя деревенская страда начинается в «Михайловском» 05.07.2025, 12:110 Регулировщик работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове
05.07.2025, 12:000 Порядка 10 часов задержаны рейсы из Москвы в Петербург из-за угроз атак беспилотников 05.07.2025, 11:401 Продажу жилья с маткапиталом упростят 05.07.2025, 11:250 Почти 780 тысяч составило число детей-инвалидов в России в 2024 году 05.07.2025, 11:090 Ночью над Новгородской областью сбили 8 беспилотников
05.07.2025, 10:550 Экоферма «Изборский страус» принимает участие в ярмарке «Виноград» 05.07.2025, 10:400 Более 30% псковичей увлекаются коллекционированием - опрос 05.07.2025, 10:250 Во второй день фестиваля «Добрый рок» выступят 18 музыкальных коллективов 05.07.2025, 10:100 Традиционная встреча на Кургане Дружбы состоится сегодня
05.07.2025, 09:560 Александр Котов: Принципы кооперативного движения подчёркивают важность заботы об обществе 05.07.2025, 09:410 Опубликована программа второго дня VI кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 05.07.2025, 09:250 Фотофакт: Печорские лисички продают в Петербурге по завышенной цене 05.07.2025, 09:122 Прогулки на судне «Иния» в Пскове начнутся с 9 июля
05.07.2025, 09:111 Футболист Фёдор Смолов избил двух человек в кафе Москвы 05.07.2025, 09:000 День трудоголиков отмечают 5 июля 04.07.2025, 22:000 Эксперт рассказала о негативном влиянии интернет-серфинга на когнитивные способности 04.07.2025, 21:400 Мероприятие в память экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова провели под Островом
04.07.2025, 21:400 Первый день фестиваля «Добрый рок» проходит под Палкино. ФОТО 04.07.2025, 21:300 Церемония открытия Международного кинофестиваля «Западные ворота». ФОТОРЕПОРТАЖ  04.07.2025, 21:200 Псковичей приглашают поделиться историями семейного счастья 04.07.2025, 21:160 Каждый пскович сможет голосовать на кинофестивале «Западные ворота» 
04.07.2025, 21:070 В Пскове стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Есть идея» 04.07.2025, 21:000 В деревне Жестки Великолукского района введен в эксплуатацию газопровод 04.07.2025, 20:400 Осужденные к принудительным работам в Псковской области продолжают волонтерскую деятельность 04.07.2025, 20:200 В 20 лагерях Псковской области выявлены нарушения
04.07.2025, 20:000 Жителя Пушкиногорского района приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение 04.07.2025, 19:400 Движение по одной из полос у дома №32 по улице Труда в Пскове 04.07.2025, 19:240 Открытие международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове  04.07.2025, 19:000 Выставка смоленского художника Михаила Горского состоялась в Пскове 
04.07.2025, 18:360 Отключение электроэнергии пройдет на улицах Яна Фабрициуса, Гражданской и площади Победы в Пскове 04.07.2025, 18:140 Гости кинофестиваля «Западные ворота» прибывают в Псковскую филармонию 04.07.2025, 18:081 2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области 04.07.2025, 18:000 «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах? ВИДЕО
04.07.2025, 17:520 Главой Порхова назначен Алексей Петров 04.07.2025, 17:450 Заканчивается обустройство великолукского пляжа и общественной зоны на проспекте Гагарина 04.07.2025, 17:420 Качество воды в реке Великой на пляже в Пскове ухудшилось из-за дождей — Роспотребнадзор 04.07.2025, 17:360 Председатель жюри «Западных ворот-2025»: Мы создаём единое для всей страны культурное пространство
04.07.2025, 17:320 В мероприятиях акции «Карьера» приняли участие почти 16,5 тысячи псковских подростков 04.07.2025, 17:310 «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025». ВИДЕО 04.07.2025, 17:170 Включенный в реестр 33 раза недобросовестный подрядчик поставил в псковский перинатальный центр некачественное оборудование 04.07.2025, 17:090 Уголовное дело на экс-начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО направили в псковский суд
04.07.2025, 17:050 Россельхозбанк разработал сервисы для растениеводов на платформе Своё Фермерство 04.07.2025, 17:020 Представителя «Псковвтормета» наказали за взятку начальнику пункта техобслуживания вагонов 04.07.2025, 16:580 «Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму. ВИДЕО 04.07.2025, 16:580 Дожди и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области области 5 июля
04.07.2025, 16:570 Режиссёр должен заставить всех на площадке работать на свою идею – Ренат Давлетьяров 04.07.2025, 16:520 Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности 04.07.2025, 16:500 34 ребенка пострадали от клещей за минувшую неделю в Псковской области 04.07.2025, 16:490 После проверок газовиков псковичам доначислили к оплате около 75 тысяч рублей
04.07.2025, 16:330 Свыше 42 тонн зараженной черешни и вишни уничтожат в Псковской области 04.07.2025, 16:310 «Горводоканал глазами Горводоканала»: Служба по правовому и кадровому обеспечению 04.07.2025, 16:280 Распространителя «закладок» в Пскове осудили почти на 5 лет тюрьмы 04.07.2025, 16:120 В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
04.07.2025, 16:040 Александр Братчиков: Бизнес сокращает издержки из-за ставок по кредитам 04.07.2025, 15:590 Реплика Константина Калиниченко: Такой футбол нам не нужен 04.07.2025, 15:590 Помочь малоимущим семьям и одиноким пожилым людям предлагают псковичам 04.07.2025, 15:560 Режиссёр Ренат Давлетьяров: Способность быть актером либо дана, либо нет
04.07.2025, 15:460 Два уголовных дела завели в отношении декана факультета Великолукской сельхозакадемии за взятки 04.07.2025, 15:420 Антон Мороз: В Пскове нужно жить 04.07.2025, 15:350 Фестиваль «Добрый рок» стартует в Палкинском районе 04.07.2025, 15:340 Водитель BMW съехал в водоем на трассе Устюжна - Великие Луки - Невель
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru