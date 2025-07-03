Общество

Армен Мнацаканян о Кургане Дружбы: К этому месту прикипаешь сердцем

В Псковской области состоялось 66-е ежегодное мероприятие на Кургане Дружбы, где собрались представители власти, молодежь и потомки ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодная встреча является символом единения и уважения друг к другу. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Ежегодно в моем графике, в первые выходные июля, одно событие – Курган Дружбы. И так уже много лет. К этому месту прикипаешь сердцем: к его удивительной атмосфере единения, дружбы, общей с братьями-белорусами исторической памяти», — отметил председатель.

В этом году встреча на Кургане Дружбы проходит уже в 66-й раз.

«С нами нет ветеранов, но сюда приезжают потомки Победителей, много молодежи – и это радует. Вместе с председателем областного Собрания Александром Котовым представили наш парламент в составе официальной делегации. Из рук губернатора Михаила Ведерникова, вместе с коллегами, получил почетный знак «Курган Дружбы». Большое спасибо!» — добавил он.

Армен Мнацаканян подчеркнул, что ежегодное мероприятие на Кургане Дружбы — это возможность общения с добрыми соседями-белорусами.

«Здесь мы сохраняем память о Великой Отечественной войне и передаем ее нашим детям. Здесь рождаются новые совместные проекты, которые помогают взаимодействовать нашим регионам и нашим муниципалитетам. Пусть так и будет дальше!» — заключил он.