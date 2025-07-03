Александр Козловский: На Кургане Дружбы нет границ — только общая история, общая боль и общая Победа

В Себежском муниципальном 5 июля прошла Международная встреча на Кургане Дружбы, которая является не просто традицией, а памятью, которая живет в сердцах. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото и видео: Александр Козловский / Telegram-канал
В заключение Александр Козловский поздравил жителей Бежаницкого муниципального округа с присвоением почётного звания «Край партизанской славы» и отметил, грамоту о присвоении звания главе муниципалитета Елене Ивановой вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Это оценка подвига, который совершали простые люди, вставшие на защиту своей земли», - заключил депутат.