Александр Козловский: На Кургане Дружбы нет границ — только общая история, общая боль и общая Победа

В Себежском муниципальном 5 июля прошла Международная встреча на Кургане Дружбы, которая является не просто традицией, а памятью, которая живет в сердцах. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото и видео: Александр Козловский / Telegram-канал

«Здесь, на Кургане Дружбы, нет границ — только общая история, общая боль и общая Победа В этом году встреча проходила в 66-й раз. Каждый раз сюда приезжают тысячи людей — целыми поколениями, с детьми, с внуками, чтобы поклониться подвигу тех, кто ценой жизни защитил свободу своей стран и других народов. И я сам всегда стараюсь быть здесь. Ведь здесь остро чувствуешь силу народной памяти и наше единство. Особенно важно сегодня, в непростое для России время, сохранять эту связь поколений, говорить с молодежью о мужестве, о верности долгу, о настоящем патриотизме», - подчеркнул депутат.