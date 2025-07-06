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Общество

В Госдуму внесут проект о гибком графике работы для многодетных родителей

07.07.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести гибкий график работы для многодетных родителей.

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Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.

«Ключевая цель поправки – законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям, путем установления по их инициативе (на основании письменного заявления) одного из предусмотренных гибких режимов рабочего времени», – сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сергей Миронов уточнил, что такая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет или 18 лет – ребенку-инвалиду. По его словам, гибкий график работы может предусматривать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, дистанционную работу, и вводиться он должен по заявлению сотрудника на имя руководства, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что из-за нежелания работодателей «входить в ситуацию» у многодетных родителей постоянно возникают большие трудности.

«Казалось бы, что может быть проще?! Ну отпустите вы многодетную маму на час раньше с работы, чтобы она могла сходить с ребёнком в поликлинику, забрать его из школы или детского сада. Или пусть она приходит на работу чуть позже... Да если ей установить гибкий график работы, то она будет держаться за своё место, станет самым ответственным сотрудником и потом с лихвой отработает пропущенное время», – считает лидер партии.

По словам Сергея Миронова, зачастую многодетные родители, преимущественно женщины, оставляют работу, переходят на низкооплачиваемые должности с приемлемым графиком, что, в свою очередь, приводит к снижению дохода и уровня жизни семьи, потере профессиональной квалификации, карьерных перспектив.

«Всё негативно сказывается на психологическом климате в семье и приводит к повышению социальной напряжённости в обществе. Но всего этого можно избежать, если работодатели начнут устанавливать гибкий график работы для многодетных родителей», – добавил он.

Яна Лантратова, комментируя проект, сообщила, что цель инициативы — дать многодетным возможность работать так, чтобы они могли совмещать профессиональные обязанности с заботой о детях, ведь в настоящее время трудовое законодательство попросту не учитывает их потребностей.

«Наш законопроект предлагает четкий механизм: один из родителей (или опекун) сможет по своему заявлению выбрать удобный режим работы — будь то неполный день, гибкий график или удаленная работа. Право будет действовать до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет, а если в семье есть ребенок-инвалид — до 18 лет. Это право можно будет как использовать, так и отменить по желанию работника, что обеспечит гибкость в зависимости от жизненных обстоятельств», — сказала депутат.

По мнению главы думского комитета, принятие этой нормы сделает жизнь многодетных семей проще и стабильнее, поможет родителям не выбирать между карьерой и семьей, сохранит их доходы и повысит качество жизни детей.

«И самое главное — этот шаг логично впишется в государственную политику поддержки семей и демографической программы страны. Мы за достойный труд, за сильные семьи и за будущее, где каждый родитель может быть успешным и на работе, и дома», — подытожила Яна Лантратова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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