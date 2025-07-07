Общество

Молодёжный проект «Судьбы героев» стартует в Пскове 10 июля

10 июля в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) пройдёт презентация патриотического марафона детей и молодёжи «Судьбы героев», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Проект посвящён исследованию судеб героев Псковской области времён Великой Отечественной войны. На встрече участники познакомятся с самим проектом, поймут, как участвовать и получать поддержку от экспертов. Специалисты объяснят, как оформлять карточку героя и пользоваться электронными архивами. Вдобавок каждый сможет пообщаться с наставниками, обменяться идеями и опытом.

Открыта предварительная регистрация.

Цель проекта — исследовать судьбы псковских партизан, подпольщиков, рабочих тылового фронта и других героев родного края, сохраняя семейные воспоминания.

Проект реализуется при поддержке Грантов Первых.