Общество

«Горячую линию» для потребителей платных образовательных услуг запустили в Псковской области

«Горячую линию» для потребителей платных образовательных услуг проводит управление Роспотребнадзора по Псковской области с 7 по 18 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

«Специалисты помогут разобраться с вашими правами, окажут поддержку в составлении претензий и подскажут, как действовать в спорных ситуациях», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Звонки принимают круглосуточно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 или с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам в городе Пскове: (8112) 62-24-77, (8112) 62-25-03.

Консультативный центр для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-894.