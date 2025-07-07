Общество

Международный день кооперативов отметили в Острове

Праздничное мероприятие, посвящённое Международному дню кооперативов и 194-летию потребительской кооперации России, прошло в городе Острове. Островское райпо в этом году отмечает 107 лет своей деятельности, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в соцсетях.

Фото: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

В поздравлении рабочего коллектива и коллег из Пыталово - ООО «Союз», а также ветеранов островской потребкооперации и пайщиков приняла участие первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская. Она подчеркнула большую востребованность и высокую социальную ответственность, присущие сфере потребкооперации, и поблагодарила за высокую самоотдачу, профессионализм, тесные и плодотворные связи с сельскими поселениями.

«Мы благодарны вам за прекрасную организацию школьного питания, и особая благодарность за вклад в поддержку и помощь наших военнослужащим, которые выполняют воинский долг в условиях специальной военной операции. Это очень важное и нужное дело!» - сказала Юлия Колпинская и пожелала работникам потребкооперации доброго здоровья, благополучия и успехов.

В ходе церемонии награждения ряд работников Островского райпо получили почётные грамоты, грамоты и благодарственные письма муниципалитета. Также от Псковского облпотребсоюза были вручены почётные грамоты и знаки отличия «Почётный работник потребительской кооперации Псковской области» и «За добросовестный труд в потребительской кооперации Псковской области».

При этом на доску почёта Псковского облпотребсоюза номинированы: Татьяна Ефремова – товаровед торгового отдела и Павел Карызна – водитель автомагазина ООО «Союз».