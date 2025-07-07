Общество

Кабмин расширил эксперимент по маркировке на электронные сигареты

Правительство России внесло электронные сигареты в перечень продукции, подлежащей в рамках эксперимента маркировке.

В перечень подлежащих маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции добавлены «электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства многоразового использования (устройства для нагревания табака)». В отношении таких устройств эксперимент продлится с 14 июля 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Добровольный эксперимент ведется в государственной системе «Честный знак», где потребители могут проверить подлинность товаров. Он необходим, чтобы протестировать технологии нанесения маркировки и отработать взаимодействие участников рынка с системой, а также исключить попадания контрафакта на полки магазинов, пишет ТАСС.