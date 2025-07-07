Общество

Николай Козловский: Сплочённая семья – особый мир, наполненный теплом, любовью и заботой

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил местных жителей с Днем семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«С каждым годом этот праздник всё более широко отмечается в нашей стране. Он объединяет жителей России вокруг исконных ценностей нашего народа – сплочённости, взаимоуважения, высоких нравственных идеалов, ответственности за родных и близких, свой дом и Отечество. Основой сохранения этих исторически сложившихся традиций является крепкая и дружная семья, где есть любящие отец и мать, которые поддерживают друг друга, заботятся о старшем поколении, воспитывают в детях патриотизм, честность и трудолюбие», - начал свое поздравление глава Великих Лук.

Градоначальник акцентировал внимание на реализации федеральных и региональных программ, направленных на укрепление института семьи и решение демографических вопросов.

«В древнем русском городе Великие Луки, где к сохранению семейных ценностей относятся с большим вниманием, к числу приоритетных направлений деятельности городской власти относится реализация федеральных проектов, региональных и муниципальных программ по обеспечению комфортных условий для жизни великолучан, отдыха семей с детьми и физической активности горожан, гармоничного развития подрастающего поколения», - сказал Николай Козловский.

По его словам, одной из важнейших составляющих является поддержка семей участников специальной военной операции, которая «осуществляется с самого начала СВО и будет продолжаться дальше».

«Прочная, сплочённая семья – это особый мир, наполненный теплом, любовью и заботой, в котором человек находит понимание и помощь, черпает силы и уверенность в себе. Цените и оберегайте свои семьи, воспитывайте детей на основе высоких духовно-нравственных ориентиров и традиций нашего народа, чтобы семья всегда была крепким фундаментом стабильности, благополучия и могущества нашего государства. От всей души желаю вам доброго здоровья, семейного счастья, гармонии и взаимопонимания, благополучия и успехов в осуществлении намеченных планов! С праздником!» - заключил глава города.