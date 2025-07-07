Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов на радио «60 FM»

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Общество

Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов на радио «Европа плюс Псков»

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Публикуем сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения ООО «Норд-Вест Проект» предвыборных агитационных материалов в региональных программах радиоканала «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»), Псков 102.1 FM, оказанных зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании с 12 по 14 сентября 2025 года на выборах: 1. Выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва; 2. Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3; Наименование Стоимость Радиоканал «Норд-Вест Радио» («Европа плюс») стоимость 1 секунды эфирного времени 25 рублей Изготовление агитационного материала От 3 000 рублей Позиционирование Коэф.1.5 НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120