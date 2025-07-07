Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов на радио «Европа плюс Псков»

Публикуем сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения ООО «Норд-Вест Проект» предвыборных агитационных материалов в региональных программах радиоканала «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»), Псков 102.1 FM, оказанных зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании с 12 по 14 сентября 2025 года на выборах:
1. Выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва;
2. Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3;
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Наименование
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Стоимость
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Радиоканал «Норд-Вест Радио» («Европа плюс»)
стоимость 1 секунды эфирного времени
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25 рублей
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Изготовление агитационного материала
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От 3 000 рублей
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Позиционирование
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Коэф.1.5
НДС не облагается.
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