Общество

В Псковской области готов макет Опочецкого тома книги «Солдаты Победы»

В Псковской области завершена подготовка макета 10-го, юбилейного тома книги «Солдаты Победы», посвященного участникам Великой Отечественной войны — уроженцам Опочецкой земли. Об этом во вторник, 8 июля, на заседании областной редколлегии сообщил главный редактор издания Николай Никитенко.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, общий объем книги составляет более 550 книжных страниц. Структура книги традиционная и содержит вступительную статью, разделы «Они сражались за Родину», «На той войне» и цветную вклейку с информационными материалами.

В томе собраны материалы о 820 участниках войны. Статьи проиллюстрированы 386 фотографиями.

Николай Никитенко рассказал о большой исследовательской и редакторской работе. В частности, уточнено место захоронения полного кавалера ордена Славы Германа Алексеева; удалось документально разобраться с биографиями Героев Советского Союза — уроженца Опочецкого района Павла Хрусталева и уроженца Опочецкого района Ленинградской области Федора Михайлова. Также выявлены три участника Парада Победы 24 июня 1945 года, которые родились или проживали на Опочецкой земле. Кроме того, представлены поименные сведения о 41-м ветеране, которые были включены в Книги Памяти Псковской области и других регионов как погибшие или пропавшие без вести, а на самом деле остались живы.

Вместе с тем главный редактор отметил, что по данным Книги Памяти Псковской области из Опочецкого района было мобилизовано в армию свыше 6,7 тысячи человек. Вернулись более 2,3 тысячи фронтовиков, поэтому работа по поиску материалов о ветеранах-земляках продолжится.

В рамках заседания редколлегии участники обсудили работу над специальным изданием об участниках боевых действий в Афганистане. Напомним, в Псковской области подлежит увековечению порядка 1,2 тысячи человек. В настоящее время ведется заполнение анкет. Николай Никитенко отметил положительную динамику сбора информации об участниках этого конфликта в Великих Луках, Островском, Невельском и Дедовичской муниципальных округах. Работа в Пскове ведется с наибольшим трудом. О сложностях, с которыми приходится сталкиваться местной редколлегии, подробно рассказал заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный.

Что касается следующего, 11-го тома книги «Солдаты Победы», то он будет посвящен участникам войны с Пустошкинской земли. Работа по сбору материалов активно ведется. Николай Никитенко отдельно отметил внимание Главы муниципального образования к этой деятельности.

Добавим, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, которые вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Всего в настоящее время выпущено 9 томов. В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 апреля 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского муниципального округа, пятый — участникам войны из Новосокольнического округа, шестой — ветеранам Дновского муниципального округа, седьмой — фронтовикам Себежского округа. Восьмая книга рассказывает о жителях Островского округа — участниках Великой Отечественной войны, девятая — о псковичах.