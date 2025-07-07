Общество

В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе партии.

«"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов. Он предполагает введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже», - говорится в сообщении.

В ЕР отметили, что льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 килограммов, поскольку для более тяжёлых платформ обнулённая ставка НДС уже применяется в действующем законодательстве.

«Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы», - рассказали в «Единой России».

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул, что документ подготовлен в развитие мер, принятых в целях создания условий для стимулирования производства различных типов отечественных беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза и освободить от данного налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости её пролонгации», - приводит пресс-служба слова Якушева.