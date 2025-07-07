Общество

Несанкционированная свалка причинила ущерб усвятским сельхозугодьям

В результате несанкционированного размещения свалки в Усвятском муниципальном округе сельхозугодьям причинили вред на сумму 52 615 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Россельхознадзор провел выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения - пастбища, расположенного в Усвятском округе.

По результатам мероприятия сотрудник ведомства на сельхозугодьях обнаружил размещение бытовых отходов на площади 0,0015 га. С целью установления отсутствия или наличия загрязнения земель по химико-токсикологическим показателям специалист произвел отбор почвенных образцов для проведения лабораторных исследований.

По их результатам в почве выявили превышения: ПДК бенз(а)пирена в 5 раз, фтора (подвижная форма) в 2,57 раза.