Общество

«Онлайн-брифинг» c Борисом Елкиным: День города в год 80-летия Победы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию пресс-конференции, которая прошла на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 9 июля. На этот раз темой стала подготовка и проведение празднования Дня города Пскова в Год 80-летия Великой Победы.

Подробнее о главных праздничных мероприятиях в пресс-центре рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

Сделают ли в этом году акцент на мероприятия патриотического характера? Где пройдут основные события торжественно-траурного цикла? Какие праздничные площадки глава Пскова порекомендует посетить? Будет ли фейерверк? Какие примут меры безопасности, будет ли у горожан доступ в интернет? На эти и другие вопросы Борис Елкин ответил в беседе с Любовью Кузнецовой и другими журналистами.