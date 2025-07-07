Общество

Годовой доклад о реализации госпрограмм в 2024 году обсудили депутаты

Утверждение сводного годового доклада о реализации и об оценке эффективности госпрограмм Псковской области за 2024 год обсудили депутаты на комитете по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В 2024 году реализация государственных программ Псковской области (госпрограмма) осуществлялась в соответствии с новым Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области.

Госпрограммы, включенные в перечень, сгруппированы по следующим направлениям:

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (5 госпрограмм, или 20% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:

«Развитие здравоохранения»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Доступная среда»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Содействие занятости населения».

«Возможности для самореализации и развития талантов» (3 госпрограммы, или 12% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»;

«Культура, сохранение культурного наследия»;

«Реализация государственной национальной политики на территории Псковской области».

«Комфортная и безопасная среда для жизни» (8 госпрограмм, или 32% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:

«Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем»;

«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области»;

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области»;

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие транспортной системы»;

«Комплексное развитие сельских территорий»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Псковской области»;

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области».

«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (6 госпрограмм, или 24% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:

«Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»;

«Развитие сельского хозяйства Псковской области»;

«Развитие энергетики»;

«Охрана окружающей среды и природных ресурсов»;

«Развитие туризма в Псковской области»;

«Управление имуществом Псковской области».

«Цифровая трансформация» (1 госпрограмма, или 4% от общего числа) включающее госпрограмму «Развитие информационного общества».

Сбалансированное региональное развитие (2 госпрограммы, или 8% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области»;

«Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области».

Отмечается, что с нарушением срока представлен годовой отчет по следующим госпрограммам:

«Развитие физической культуры и спорта», ответственный исполнитель - комитет по спорту Псковской области (представлен 31 марта); «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области», ответственный исполнитель - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области (представлен 30 апреля); «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области», ответственный исполнитель - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области (представлен 20 мая).

Годовой отчет по госпрограмме «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем» не предоставили вовсе. Ответственный исполнитель - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

«Почему идет просадка по баллам здравоохранения?» - спросил депутат Владимир Кузь.

Докладчик, временно исполняющая обязанности министра экономического развития Псковской области Марина Аникеева, ответила, что по программе из пяти показателей не были достигнуты четыре. Единственный показатель выполнен по заболеваемости туберкулезом.

«Мы все деньги добавляем, министров награждаем. Есть программка, вы оцениваете эффективность. Как происходит анализ или оценка? Какое воздействие происходит? Любой анализ предусматривает дальнейшие действия», - заметил депутат Андрей Козлов.

«Про премирование не могу сказать. У нас отсутствуют механизмы в отношении исполнителей, но некоторые руководители пользуются своими», - сказала Марина Аникеева.

«Еще думал туризм растет, а баллов стало меньше, почему?» - поинтересовался Андрей Козлов.

«Проводили оценку эффективности в туризме. В прошлом году два показателя превысили норму, а в этом году они просто выполнили все на 100%», - ответила Марина Аникеева.

Сводный годовой доклад решили утвердить единогласно.