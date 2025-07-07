Годовой доклад о реализации госпрограмм в 2024 году обсудили депутаты

Утверждение сводного годового доклада о реализации и об оценке эффективности госпрограмм Псковской области за 2024 год обсудили депутаты на комитете по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
В 2024 году реализация государственных программ Псковской области (госпрограмма) осуществлялась в соответствии с новым Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области.
Госпрограммы, включенные в перечень, сгруппированы по следующим направлениям:
«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (5 госпрограмм, или 20% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:
«Возможности для самореализации и развития талантов» (3 госпрограммы, или 12% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:
«Комфортная и безопасная среда для жизни» (8 госпрограмм, или 32% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:
«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (6 госпрограмм, или 24% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:
«Цифровая трансформация» (1 госпрограмма, или 4% от общего числа) включающее госпрограмму «Развитие информационного общества».
Сбалансированное региональное развитие (2 госпрограммы, или 8% от общего числа), включающее следующие госпрограммы:
Отмечается, что с нарушением срока представлен годовой отчет по следующим госпрограммам:
Годовой отчет по госпрограмме «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем» не предоставили вовсе. Ответственный исполнитель - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.
«Почему идет просадка по баллам здравоохранения?» - спросил депутат Владимир Кузь.
Докладчик, временно исполняющая обязанности министра экономического развития Псковской области Марина Аникеева, ответила, что по программе из пяти показателей не были достигнуты четыре. Единственный показатель выполнен по заболеваемости туберкулезом.
«Мы все деньги добавляем, министров награждаем. Есть программка, вы оцениваете эффективность. Как происходит анализ или оценка? Какое воздействие происходит? Любой анализ предусматривает дальнейшие действия», - заметил депутат Андрей Козлов.
«Про премирование не могу сказать. У нас отсутствуют механизмы в отношении исполнителей, но некоторые руководители пользуются своими», - сказала Марина Аникеева.
«Еще думал туризм растет, а баллов стало меньше, почему?» - поинтересовался Андрей Козлов.
«Проводили оценку эффективности в туризме. В прошлом году два показателя превысили норму, а в этом году они просто выполнили все на 100%», - ответила Марина Аникеева.
Сводный годовой доклад решили утвердить единогласно.