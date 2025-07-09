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Как «добыть» летом антиоксиданты из овощей и фруктов, рассказал нутрициолог

Перегреваясь в душных офисах или на солнце, люди не замечают обезвоживания и других потребностей организма. Этот незаметный процесс ускоряет старение кожи, истощение ресурсов организма и потерю энергии. Об этом рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева.

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Эксперт рассказала об антиоксидантах. Множество исследований доказывают, что рацион, богатый антиоксидантами, оказывает положительное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

«Что такое антиоксиданты и зачем они особенно важны летом? Антиоксиданты – это молекулы-защитники, которые нейтрализуют свободные радикалы, противостоят окислительному стрессу и восстанавливают клетки. А летом как раз есть большое разнообразие продуктов, содержащих антиоксиданты», – уточнила нутрициолог.

Что делают антиоксиданты:

защищают кожу от фотостарения;

поддерживают работу сердца и сосудов;

укрепляют иммунитет;

помогают восстановиться после жары и нагрузок;

сохраняют молодость и энергию.

Поэтому важно знать, где содержатся антиоксиданты и как ими обогатить свой рацион.

«Антиоксидантами богаты овощи, фрукты, зелень, бобовые, травы и специи. Продукты разных цветов содержат свои уникальные антиоксиданты, поэтому нужно стремиться к радуге на своей тарелке. Не ищите "заморские" продукты, всю палитру антиоксидантов можно получить из местных», – подчеркнула нутрициолог.

Эксперт отметила, что лето – идеальное время для наслаждения свежими ягодами, фруктами, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья. Это отличный источник антиоксидантов. Их стоит добавлять на завтрак, в салаты или делать питательные смузи.

Черника, малина, вишня, ежевика, черная смородина, голубика, клюква, облепиха – это не весь перечень ягод полных витаминов, полифенолов и других фитонутриентов. Даже небольшая порция ягод может нивелировать действие окислительного стресса – неблагоприятного влияния окружающей среды, жирной пищи, избытка ультрафиолета.

Обычные яблоки и груши богаты антиоксидантами, а также бананы, гранат, виноград, арбуз, персики, слива, киви, грейпфрут, инжир. В зависимости от расцветки в них содержится – ликопин, ресвератрол, бета-каротин, астаксантин, антацианин и другие антиоксиданты, пишет RuNews24.ru.