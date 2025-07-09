Общество

Артур Гайдук: Предлагаем ввести аудит в госучреждениях на предмет наличия проводного интернета

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» предлагает ввести аудит в государственных и муниципальных учреждениях Псковской области на предмет наличия проводного интернета, заявил лидер регионального отделения Артур Гайдук на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все получают в последнее время обращение граждан о перебоях в работе связи на территории Псковской области и возникающих с этим проблемах. Понимая, что данные перебои в работе на связи являются обоснованными, связаны с безопасностью и необходимы в первую очередь для обеспечения жизни людей и работоспособности инфраструктуры, мы 30 июня отправили губернатору обращение с предложением провести аудит в государственных и муниципальных учреждениях по наличию проводного интернета», - сообщил Артур Гайдук.

В случае отсутствия проводного интернета предлагается его установить и обеспечить гражданам доступ к бесплатной точке Wi-Fi по номеру телефона или через «Госуслуги». «Это сильно очень снизит напряженность и облегчит жизнь людям», - заметил депутат.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.

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Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.