Общество

Более 22 тысяч раз псковичи воспользовались услугой снятия наличных на кассах магазинов с начала года — Сбер

В Псковской области доступен сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок. Лидером по таким операциям стала торговая сеть «Пятёрочка»: с начала года псковичи совершили здесь свыше 21,7 тысячи транзакций по снятию наличных при покупке товаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

«Процедура простая: сделайте покупку, перед оплатой попросите кассира выдать желаемую сумму наличными. Оплатите товар картой обычным способом — с вашего счёта сразу спишутся стоимость товаров и требуемая сумма наличных. Затем получите деньги у кассира», - рассказали в банке.

Это значительно упрощает жизнь покупателям: теперь можно снимать наличные прямо в магазине, не тратя дополнительное время на поход в отделение банка или банкомат.

Популярность услуги выросла почти вдвое за первые шесть месяцев текущего года. Аналогичный сервис действует также в магазинах сетей «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «Улыбка радуги».

Размер одной выплаты ограничен суммой до 5 тысяч рублей, суточный лимит составляет 20 тысяч рублей. Сервис предоставляется клиентам Сбербанка бесплатно, без комиссий. Для владельцев карт других банков условия устанавливает банк-эмитент карты.