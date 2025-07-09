Общество

Антон Минаков выразил сомнения насчет соблюдения сроков оказания псковичам услуг кардиолога

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков выразил сомнения по поводу соблюдения сроков оказания медицинской помощи в сфере кардиологии в реорганизованных больницах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с парламентского часа на 46-й сессии областного Собрания 10 июля.

После прослушивания доклада министра здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко депутат подчеркнул, что отраженные в презентации графики внушают оптимизм, а также и недоверие. Антон Минаков озвучил вопрос по поводу количества времени, которое понадобится жителю Пушкинских Гор для того, чтобы попасть на прием к кардиологу без вызова скорой медицинской помощи.

Марина Гаращенко начала свой ответ с того, что оказание медицинских услуг регламентируется государственной гарантией.

«Часто задаваемый вопрос. Дам банальный ответ: есть документ — государственные гарантии, в какие сроки должна быть предоставлена медпомощь. В рамках сроков нормативных документов — от 7 до 14 дней. Мы понимаем, что работаем с учетом кадрового дефицита. Кардиологов в районе нет, кроме как в островской больнице. Это тот вопрос, над которым мы работаем. Главврач областной больницы организовывает мобильные выездные бригады — кардиологические и эндокринологические. Они обирают списки и выезжают. Сегодня допустимо проконсультировать по телемедицинскому подключению», - сказала Марина Гаращенко.

В свою очередь депутат Антон Минаков заявил, что, по его информации, оказание медицинских услуг не вписывается в обозначенные рамки от недели до двух, и пациентам приходится выжидать более длительное время.

Министр здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко заключила, что министерство работает над этим вопросом.