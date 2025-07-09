Общество

Анастасия Повторейко: Реорганизация больниц — это важная социальная реформа

К совместной разъяснительной работе по поводу реорганизации районных больниц призвала депутатов Псковского областного Собрания главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Анастасия Повторейко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Совместные усилия всех направлены исключительно на благо жителей Псковской области. Реорганизация — это важная социальная реформа, которая проводится на благо наших пациентов», — заявила Анастасия Повторейко.

Она призвала к проведению совместной разъяснительной работы на всех уровнях и в различных местах, чтобы донести до населения суть и цели реформы.