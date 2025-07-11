Общество

Мошенники используют «Предложенные публикации» в Telegram для хищения аккаунтов

МВД РФ предупредило о том, что кибермошенники активно используют функцию «Предложенные публикации» в Telegram для хищения административных аккаунтов.

Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, в июне зафиксирован рост на 40% количества регистраций потенциально фишинговых доменов, включающих наименования telegram, tg и иные. «Схема реализуется через фишинговые атаки: злоумышленники направляют владельцам каналов (преимущественно с аудиторией до 10 тыс. подписчиков) платные предложения о публикации контента, содержащие вредоносные ссылки», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МВД пояснили, что администратору поступает коммерческое предложение со ссылкой на «контент для публикации». При этом ссылка ведет на фальшивую страницу авторизации Telegram, имитирующую официальный интерфейс. «При вводе логина и кода из СМС-сообщения злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом. Через компрометированный аккаунт преступники получают права управления каналом», - добавили в киберполиции.

Целью аферистов является использование канала для мошеннических схем, требование выкупа за возврат доступа, присвоение средств из системы Stars/NFT и доступа к Fragment.com, а также распространение деструктивного контента, пишет ТАСС.