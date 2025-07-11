Общество

Сбер: Жители и гости Псковской области оставили на чай порядка 9 млн рублей за полгода

Жители и гости Северо-Западного федерального округа с помощью сервиса СберЧаевые выразили свою благодарность работникам сферы обслуживания, перечислив более 510 млн рублей на чай с начала 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Как свидетельствует аналитика Сбера, за аналогичный период 2024 года аналогичные траты составили 194 млн рублей. Таким образом объемы транзакций выросли более чем в два раза.

Псковичи и гости Псковской области за первые шесть месяцев года оставили на чай 8,9 млн рублей, что практически в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«СберЧаевые открывают новые возможности для взаимодействия между бизнесом и клиентами. Благодаря этому удобному инструменту мы предоставляем сотрудникам сферы услуг прозрачный источник дополнительного дохода, одновременно повышая уровень сервиса благодаря обратной связи от благодарных клиентов. Мы гордимся тем, что наши решения помогают бизнесу развиваться и делают взаимодействие между людьми более комфортным и приятным», - сказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Чтобы оставить чаевые, достаточно отсканировать QR-код сервиса с помощью смартфона с установленным приложением СберБанк Онлайн. Дополнительно вводить данные своей карты не надо.