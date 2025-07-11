Сбер: Жители и гости Псковской области оставили на чай порядка 9 млн рублей за полгода 

Жители и гости Северо-Западного федерального округа с помощью сервиса СберЧаевые выразили свою благодарность работникам сферы обслуживания, перечислив более 510 млн рублей на чай с начала 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Как свидетельствует аналитика Сбера, за аналогичный период 2024 года аналогичные траты составили 194 млн рублей. Таким образом объемы транзакций выросли более чем в два раза.
Псковичи и гости Псковской области за первые шесть месяцев года оставили на чай 8,9 млн рублей, что практически в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чтобы оставить чаевые, достаточно отсканировать QR-код сервиса с помощью смартфона с установленным приложением СберБанк Онлайн. Дополнительно вводить данные своей карты не надо.