Общество

Госдума рассмотрит законопроект о защите религиозных символов до конца весенней сессии

Законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России будет рассмотрен Госдумой РФ до конца весенней сессии. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которое проходит в монастыре «Оптина пустынь».

«До конца весенней сессии Государственная Дума рассмотрит законопроект о защите наших религиозных символов. <…> Во втором чтении комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект с соответствующими поправками, которые вчера были согласованы. Нас поддержали и представители ислама, и иных наших традиционных конфессий», - сказала она.

Заседание проходит в рамках духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной Пустыни», который впервые состоялся в 2022 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам организаторов, его задача - «помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности».

Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, ставшим прототипом старца Зосимы в романе писателя «Братья Карамазовы», пишет ТАСС.