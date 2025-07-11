Общество

День рыбака отмечается в России 13 июля

Во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака.

Впервые этот праздник отметили 21 июня 1964 года в Мурманске — в регионе, для которого рыбная промышленность была и остается одной из ключевых отраслей экономики. Считается что дату праздника приурочили к годовщине выхода в рейс в 1920 году в Баренцево море первого советского промыслового траулера «Зубатка». Год спустя День рыбака в качестве профессионального праздника был установлен уже для всей страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года № 3519-VI. Именно тогда его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. В 1980 году празднование было подтверждено следующим Указом Президиума Верховного Совета СССР.

День рыбака могут считать своим профессиональным праздником не только непосредственно мастера рыбного дела, но и сотрудники рыбинспекций, рыбоводных предприятий, ученые-ихтиологи и ихтиопатологи, преподаватели специальных учебных рыбохозяйственных заведений и университетов, пограничники, осуществляющие охрану водных биоресурсов в экономической зоне России.

Традиционно к этому дню приурочено проведение множества интересных и развлекательных мероприятий, посвященных рыболовству, в ряде регионов проводятся соревнования рыбацких бригад и отдельных рыболовов. Традиционное блюдо праздника — конечно же, уха.