Общество

83% псковичей готовы отказаться от пластиковой посуды - опрос

C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки, но уже сейчас подавляющее большинство псковичей (83%) могло бы отказаться от пластиковой посуды. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.





42% опрошенных однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды, а 41% - скорее готовы. Женщины чаще мужчин поддерживают отказ. Среди молодежи до 35 лет 86% готовы перейти на экологичные альтернативы.



17% населения пока сопротивляются изменениям: 4% категорически против и 13% скорее не готовы к отказу. Их главные аргументы — удобство и экономическая доступность: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!»

