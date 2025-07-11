Общество

Псковским медийщикам предлагают подать заявки на всероссийскую молодежную премию «Шум»

Молодых журналистов, блогеров и медиаспециалистов Псковской области приглашают к участию во Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум». Заявочная кампания продлится до 17 августа. Общий призовой фонд — 12 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель премии «Шум» — объединение и поощрение талантливой молодежи, которая реализует общественно значимые проекты в сфере медиа и журналистики. Одним из этапов является народное голосование, призванное привлечь еще больше внимания к работе молодых специалистов. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Победители получат по 600 тысяч рублей, а занявшие 2 и 3 место — по 300 и 100 тысяч соответственно.

Номинациями премии «Шум» выступают:

● «Страна Героев» — для проектов, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества;

● «Яркий старт» — для детских дебютных медиапроектов;

● «Медиазачет» — для студенческих СМИ;

● «Голос региона» — для региональных и независимых СМИ;

● «Первая полоса» — для федеральных СМИ;

● «Свои люди» — для военных корреспондентов;

● «Семейные ценности» — для проектов о семье и традициях;

● «Связующее звено» — для проектов о дружбе народов;

● «Родной край» — для проектов о туризме и экологии;

● «Взгляд в будущее» — для проектов о науке и инновациях;

● «Энергия молодости» — для проектов о спорте и здоровье;

● «Достояние России» — для проектов об экономике и промышленности.

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО «Молодежный центр "Шум"». Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «Шум» проходит в рамках реализации федерального проекта «Россия страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Финал премии и торжественное объявление победителей состоится 25 октября в Национальном центре «Россия».