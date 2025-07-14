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Как контролировать вес в зрелом возрасте, ответил эксперт

С течением времени человеческий организм начинает нуждаться в меньшем количестве калорий. Это связано не только с замедлением обмена веществ, но и с изменением образа жизни. О том, как поддерживать оптимальный вес в зрелом возрасте, рассказала специалист по биохакингу Мария Молоствова.

Люди к старости двигаются меньше, реже занимаются спортом, а привычки питания часто остаются прежними — иногда даже переходят к менее полезным «комфортным» продуктам с высокой степенью переработки и скрытыми калориями.

«Даже если кажется, что «я ничего такого не ем», в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости, которые незаметно увеличивают калорийность рациона», – поделилась эксперт.

Сокращение калорийности — научно доказанная, безопасная и эффективная стратегия для снижения веса и замедления процессов старения. Главное — соблюдать индивидуальный подход.

Как рассчитать свою норму калорий?

Для этого используют специальные формулы, например, формулу Харриса-Бенедикта:

1. Мужчины:

Калории в сутки = 88,36 + (13,4 × вес, кг) + (4,8 × рост, см) – (5,7 × возраст, лет)

2. Женщины:

Калории в сутки = 447,6 + (9,2 × вес, кг) + (3,1 × рост, см) – (4,3 × возраст, лет)

Далее нужно умножить результат на коэффициент активности:

Сидячий образ жизни (минимум физической активности): × 1.2

Легкая активность (легкие тренировки/спорт 1-3 дня в неделю): × 1.375

Средняя активность (умеренные тренировки/спорт 3-5 дней в неделю): × 1.55

Высокая активность (интенсивные тренировки 6-7 дней в неделю): × 1.725

«Полученная цифра — это ваш ежедневный калорийный баланс для поддержания текущего веса. Чтобы начать худеть, создайте дефицит: уменьшите рацион на 10-20% от результата», - советует эксперт.

Она дает еще несколько рекомендаций:

Сосредоточиться нужно на сбалансированном и разнообразном питании, богатом овощами, бобовыми, цельнозерновыми и качественными белками.

Средиземноморская диета — единственная диета с доказанным благоприятным влиянием на продолжительность и качество жизни.

Стоит снижать гликемическую нагрузку (меньше сахара и простых углеводов), чтобы уменьшить пики инсулина и голода.

Лучше ограничить или исключить продукты высокой степени переработки.

Нужно добавить физическую активность — даже ежедневная ходьба или плавание помогают метаболизму.

Стоит контролировать скрытые калории (соусы, сладкие напитки, готовая еда).

«Даже если у вас есть генетическая предрасположенность к набору веса, правильное питание, расчет калорий по индивидуальной формуле и физическая активность помогут «заставить молчать» гены ожирения», - заявила Мария Молоствова.

Резкое и длительное голодание подходит далеко не всем, а умеренное снижение калорийности научно признано самой безопасной и эффективной стратегией для регулирования массы тела, пишет RuNews24.ru.