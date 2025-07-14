«Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Самострел от Старовойта – шокирующая новость недели про самоубийство экс-министра.
- ЧП недели: торнадо в великолукском Полибино и ураган еще в трех районах области – стихия разбушевалась.
- Вымогательство под угрозой заведения уголовного дела для сотрудника полиции закончилось собственным уголовным делом – подробности операции силовиков.
- Партии продолжают определяться с кандидатами по муниципальной кампании.
- Почему молодежь в России не идет в политику?
- И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.