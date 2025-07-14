Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес В Великих Луках
Легким десертам — легкая сметана
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Господин Рейтингомер
Мошенники под видом операторов
Вакансии в «Россетях»
Псковская область 80-летие Победы
80 лет качества Реставрационных мастерских
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Псков Летние террасы
Новая жизнь Овсища
островичи шагают в будущее
Задержание ректора ПсковГУ
Профсоюзы о производственных травмах
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Общество 14.07.2025 16:401 Окончания дождей пока не видно – Тала Нещадимова 14.07.2025 18:020 Праздник «Макушка лета» состоится в Овсище 20 июля 14.07.2025 17:520 «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику. ВИДЕО 14.07.2025 17:470 Псковскую область могут ожидать температурные рекорды 14.07.2025 17:420 Большинство респондентов ПЛН почувствовали резкое ухудшение качества жизни 14.07.2025 17:380 Фотофакт: Прокатные электровелосипеды появились в Пскове
 
 
 
Самое популярное 09.07.2025 23:041 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 13.07.2025 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 09.07.2025 21:420 Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе великолукской деревни Полибино
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику. ВИДЕО

14.07.2025 17:52|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Самострел от Старовойта – шокирующая новость недели про самоубийство экс-министра.
  • ЧП недели: торнадо в великолукском Полибино и ураган еще в трех районах области – стихия разбушевалась.
  • Вымогательство под угрозой заведения уголовного дела для сотрудника полиции закончилось собственным уголовным делом – подробности операции силовиков. 
  • Партии продолжают определяться с кандидатами по муниципальной кампании.
  • Почему молодежь в России не идет в политику?
  • И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 11 человек
14.07.2025, 18:100 Рейтингомер: смена министра, реформа здравоохранения и разрушительный ураган 14.07.2025, 18:020 Праздник «Макушка лета» состоится в Овсище 20 июля 14.07.2025, 17:520 «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику. ВИДЕО 14.07.2025, 17:500 Музей истории Невеля хотят газифицировать
14.07.2025, 17:470 Псковскую область могут ожидать температурные рекорды 14.07.2025, 17:420 Большинство респондентов ПЛН почувствовали резкое ухудшение качества жизни 14.07.2025, 17:380 Фотофакт: Прокатные электровелосипеды появились в Пскове 14.07.2025, 17:300 Псковский коллектив народного творчества «Русские узоры»: триумф на международном фестивале
14.07.2025, 17:280 25 многоквартирных домов в Пыталовском округе обретут «управляйку» по решению суда 14.07.2025, 17:240 Заслуженному мастеру спорта РФ из Псковской области подарили специальный велосипед 14.07.2025, 17:220 МТС открыла предзаказ в Псковской области на самые тонкие и легкие складные смартфоны Samsung Galaxy 14.07.2025, 17:160 Общественники из Псковской области участвуют в «Добро.Конференции-2025»
14.07.2025, 17:080 И грянул шторм 14.07.2025, 17:070 Великолукского пенсионера оштрафовали за высказывания об отчуждении Крыма 14.07.2025, 17:040 «Островский рубеж»: в 2025 году с новым размахом 14.07.2025, 17:000 Интерактив: Джунгли в Крестах зовут
14.07.2025, 16:490 Для волчицы Готы из псковского подворья нашли опекунов 14.07.2025, 16:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 июля 14.07.2025, 16:480 В Пскове участники СВО предложили кадровому центру меры по улучшению трудоустройства 14.07.2025, 16:450 Начальника общего отдела Невельского районного суда проводили на заслуженный отдых
14.07.2025, 16:401 Окончания дождей пока не видно – Тала Нещадимова 14.07.2025, 16:270 14 населенных пунктов Дновского округа остаются без электроэнергии  14.07.2025, 16:250 В Пскове нетрезвая женщина за рулем автомобиля устроила ДТП. ФОТО 14.07.2025, 16:170 Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
14.07.2025, 16:110 В ВТБ оценили конкуренцию с банками маркетплейсов Ozon и Wildberries 14.07.2025, 16:040 Псковской области выделили 188 млн рублей на строительство модульных отелей 14.07.2025, 15:550 Основания для изъятия оружия перечислили псковичам 14.07.2025, 15:470 В России в 2024 году 51% новорожденных составили мальчики
14.07.2025, 15:460 До 1 октября псковские льготники могут изменить способ получения набора соцуслуг 14.07.2025, 15:440 «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». ВИДЕО 14.07.2025, 15:330 Почти 30 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском за полгода 14.07.2025, 15:310 Участники СВО и их семьи смогут бесплатно участвовать в акции «Музейная неделя» в Пскове
14.07.2025, 15:270 Инсталляции на 22,6 млн рублей закупят к празднику «Псков — город Рождества» 14.07.2025, 15:110 Инженеры и рабочие Псковской области могут получить денежный приз в конкурсе «Лучший по профессии» 14.07.2025, 15:070 В России детская смертность снизилась на 16% за последние пять лет 14.07.2025, 15:030 Более 40 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю
14.07.2025, 14:580 Сергей Вострецов: Нацпроект «Кадры» — реальный шаг к созданию конкурентоспособной экономики 14.07.2025, 14:540 Сланцы спасли от гибели несколько человек при ударе молнии в Тульской области 14.07.2025, 14:480 Безработный пскович подозревается в краже дорогостоящего велосипеда 14.07.2025, 14:470 Костюмы на тему русской культуры ждут на псковском сап-фестивале
14.07.2025, 14:280 Молния убила трёх человек в Тульской области, среди них ребёнок 14.07.2025, 14:200 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного и клея псковича 14.07.2025, 14:100 Реальные угрозы: как отключения мобильного интернета влияют на экономику 14.07.2025, 14:060 Более 300 реконструкторов примут участие в фестивале «Островский рубеж»
14.07.2025, 14:000 Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы 14.07.2025, 13:580 Комитет ГД одобрил проект о введении новых и повышении действующих госпошлин 14.07.2025, 13:580 Появилась программа лектория фестиваля «Историческая лаборатория» в новосокольнической деревне Горожане 14.07.2025, 13:490 На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда
14.07.2025, 13:460 Псковским медийщикам предлагают подать заявки на всероссийскую молодежную премию «Шум» 14.07.2025, 13:350 Директора цветочного магазина в Великих Луках лишили свободы за дачу взятки 14.07.2025, 13:330 Более 150 человек остаются без электричества в Пыталовском округе 14.07.2025, 13:310 В июле псковичи перевели мошенникам 25 миллионов рублей
14.07.2025, 13:200 Спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне посетили более 60 тысяч зрителей 14.07.2025, 13:060 В третий раз «Музыкальная экспедиция» пройдет в Покровской башне в Пскове 14.07.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику 14.07.2025, 13:010 В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд
14.07.2025, 12:520 Несколько улиц отключат от электричества в микрорайоне Корытово 15 июля 14.07.2025, 12:520 Опубликовано расписание приема псковичей депутатами областного Собрания на текущей неделе 14.07.2025, 12:470 Более 70 домов и 6 детсадов на Запсковье отключат от горячей воды с завтрашнего дня 14.07.2025, 12:430 Мошенники обманули великолучан и островичей под видом дополнительного заработка
14.07.2025, 12:410 Жилой дом горел в пустошкинской деревне Каменка 14.07.2025, 12:370 «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику 14.07.2025, 12:340 Умер кинорежиссер Юрий Мороз 14.07.2025, 12:340 Ушедшего в лес с зеленым велосипедом пенсионера разыскивают в Псковском районе
14.07.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» 14.07.2025, 11:590 Почти 30 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю 14.07.2025, 11:500 В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд 14.07.2025, 11:390 Пластиковый контейнер горел на улице Юбилейной в Пскове
14.07.2025, 11:330 Псковская область поднялась на 62 место в рейтинге регионов по доступности жилья 14.07.2025, 11:201 Стоимость обучения на врача в России резко выросла 14.07.2025, 11:070 «Шестерка» сгорела в гараже на улице Новгородской в Пскове 14.07.2025, 10:540 Погибших во время учений морских авиаторов вспоминали в Острове
14.07.2025, 10:500 Кровля дома загорелась из-за грозового разряда в островской деревне Карпово 14.07.2025, 10:490 С Псковской области списали 2,2 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам 14.07.2025, 10:370 Неэксплуатируемое строение сгорело в Великих Луках 14.07.2025, 10:340 В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru