Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО

Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО

«Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику. ВИДЕО

Окончания дождей пока не видно – Тала Нещадимова

Окончания дождей пока не видно – Тала Нещадимова

Общество

«Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Самострел от Старовойта – шокирующая новость недели про самоубийство экс-министра.

ЧП недели: торнадо в великолукском Полибино и ураган еще в трех районах области – стихия разбушевалась.

Вымогательство под угрозой заведения уголовного дела для сотрудника полиции закончилось собственным уголовным делом – подробности операции силовиков.

Партии продолжают определяться с кандидатами по муниципальной кампании.

Почему молодежь в России не идет в политику?

И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.