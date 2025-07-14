Общество

В России в 2024 году 51% новорожденных составили мальчики

Более половины новорожденных в 2024 году в РФ составили мальчики, тогда как в прошлые годы больше рождалось девочек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по социальным вопросам.

«У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год, но раньше было наоборот. В целом, Владимир Владимирович, к сожалению, это серьезная проблема наша, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна - период Великой Отечественной войны, вторая - период 90-х годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность», - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что с 1 сентября 2025 года пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будут рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума. Таким образом, теперь пособие по беременности и родам будет составлять порядка 90 тысяч рублей, пишет ТАСС.

«Еще одна мера, которую мы внесли в проекте закона, это мера, которая касается приравнивания матери-героини по льготам к Героям труда. И теперь это будет означать, что ежемесячно они будут получать 72 тыс. рублей, или, если захотят, то тогда они смогут получать натуральные льготы, если сделают такой выбор. А после того, как наступит пенсионный возраст, то дополнительная выплата пенсии будет составлять 32 тыс. рублей. При этом хочу сказать, что по той части, которая касается пенсионного обеспечения, мы приняли решение не с даты вступления в силу закона начать реализацию, а пересчитаем пенсии», - отметила Голикова.

Кроме того, Голикова добавила, что с 1 января 2026 года по итогам 2025 года будет впервые выплачиваться семейная налоговая выплата. Она затронет почти 10 млн детей из 4,2 млн семей, пишет ТАСС.