Грозы и ливни в Псковской области сохранятся до 15 июля

Грозы и ливни сохраняются на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
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«МЧС России предупреждает: на территории региона сохраняются грозы и ливни. От Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении. Ночью 15 июля местами по Псковской области сохранятся грозы, ливни», - сообщили в МЧС.
МЧС России по Псковской области рекомендует:
- не стоит находится поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не стоит укрываться под деревьями;
- необходимо соблюдать внимательность и осторожность при движении на автотранспорте;
- парковать машину лучше подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.