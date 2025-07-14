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Общество

Грозы и ливни в Псковской области сохранятся до 15 июля

14.07.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Грозы и ливни сохраняются на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«МЧС России предупреждает: на территории региона сохраняются грозы и ливни. От Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении. Ночью 15 июля местами по Псковской области сохранятся грозы, ливни», - сообщили в МЧС.

МЧС России по Псковской области рекомендует:

  • не стоит находится поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не стоит укрываться под деревьями;
  • необходимо соблюдать внимательность и осторожность при движении на автотранспорте;
  • парковать машину лучше подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.
Источник: Псковская Лента Новостей
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