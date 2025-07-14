Общество

Сергей Вострецов: Кадровый дефицит — вызов десятилетия

Кадровый дефицит — вызов десятилетия, который можно преодолеть только совместными усилиями. Такое мнение выразил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

До 2030 года российской экономике потребуется вовлечь в производство и услуги почти 11 миллионов человек. О масштабах надвигающегося кадрового дефицита сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, подчеркнув, что наибольшая потребность связана с замещением уходящих на пенсию специалистов — это порядка 10,1 миллиона работников. Еще около 800 тысяч человек необходимо будет привлечь на новые рабочие места, создаваемые в рамках развития ключевых отраслей экономики.

Министр отметил, что особую роль в решении проблемы дефицита кадров будет играть подготовка молодых специалистов. Поддержка студентов с первого курса, системное наставничество, а также синхронизация образовательных программ с запросами работодателей должны, по мнению Минтруда, стать основой для устойчивого воспроизводства трудовых ресурсов.

Однако для того, чтобы справиться с этой задачей, необходимо участие не только государственных институтов, но и общественных организаций, прежде всего профсоюзов. Так считает председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. В рамках экспертного обсуждения стратегии трудовой мобилизации на ближайшие годы он дал расширенный комментарий по сложившейся ситуации:

«Перед страной стоит беспрецедентный вызов — заменить десятки миллионов специалистов и при этом обеспечить качественное развитие экономики. Это задача не на год и не на два, а на десятилетие. И если мы хотим действительно добиться успеха, необходима активная консолидация усилий всех заинтересованных сторон. Профсоюзы, в частности СОЦПРОФ, готовы стать связующим звеном между работодателями, государством и трудовыми коллективами. Мы считаем, что ключевым приоритетом должно стать не только количество, но и качество кадров — а это возможно лишь при должной социальной поддержке молодежи, реальном участии профсоюзов в образовательных стратегиях и защите прав работников на всех этапах трудовой жизни. Уже сейчас нужно развивать системы производственного образования, модернизировать техникумы и профтехучилища, привлекать наставников из числа действующих работников. Без этого мы не сможем заполнить кадровую пустоту, которая иначе обернется тормозом для национальной экономики», — заявил Сергей Вострецов.

Политики отметил, что сегодня кадровый дефицит касается не только высококвалифицированных инженеров или IT-специалистов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, нехватка рабочих со средним профессиональным образованием в стране оценивается в 1,5 миллиона человек. В гражданские отрасли обрабатывающей промышленности к 2030 году потребуется дополнительно привлечь порядка 2,2 миллиона сотрудников.

С его слов, в этих условиях работа по подготовке и удержанию специалистов должна стать приоритетом не только для министерств и учебных заведений, но и для профсоюзов. Объединение СОЦПРОФ предлагает сформировать Национальную кадровую платформу, в рамках которой можно будет координировать потребности регионов и предприятий, распределять ресурсы на обучение и переподготовку, а также обеспечивать социальную стабильность на фоне масштабных трансформаций рынка труда.