Еще девять статей УК могут стать основаниями для лишения гражданства России

Основаниями для лишения приобретенного гражданства могут стать еще девять статей Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня с депутатами Государственной думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по девяти статьям УК РФ», - написал Володин в своем Telegram-канале.
Депутаты Государственной думы планируют до 23 июля принять закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Председатель ГД также подчеркнул, что тот, кто становится гражданином России, обязан соблюдать ее законы.
Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства депутаты Госдумы приняли в первом чтении 8 июля. Указанное наказание предлагается установить в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.
Кроме того, в перечень оснований предлагается добавить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.
Как ранее отмечал Володин, эта инициатива «обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности».