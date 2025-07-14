Общество

Связисты Росгвардии отмечают профессиональный праздник

Специалисты подразделений связи войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают профессиональный праздник – 107-ю годовщину со дня образования, сегодня, 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Изображение: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Свою историю служба ведет с 1918 года, когда впервые в отдельных батальонах ВЧК были созданы команды связи.

Сегодня подразделения связи Росгвардии представляют собой сложный многогранный механизм, на вооружении которого состоят современные цифровые комплексы и средства связи. Круглосуточно специалисты подразделений связи выполняют задачи по обеспечению управления войсками.

С первых дней СВО связисты выполняют служебно-боевые задачи, обеспечивая устойчивое и непрерывное управление группировками войск (сил), тактическими группами, разведывательными подразделениями. В зоне проведения СВО связистами широко применяются передовые технологии передачи больших массивов информации и ее защиты.