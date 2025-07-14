Общество

«Гайд-парк»: Ольга Федорова о решениях гордумы и контрольных выездах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 июля.

Сегодня гость нашей студии – заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат по одномандатному округу №7, член комитета по бюджету, налогам и финансовой политике и комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, директор школы №10 города Пскова Ольга Федорова.

Какие самые важные решения были приняты Псковской городской Думой за последний год? Что удалось, а с какими вопросами надо усиленно работать? Как она может прокомментировать работу исполнительных муниципальных органов и взаимодействие с депутатским корпусом ПГД?

Также прошел контрольный выезд на депутатский округ №7. Как Ольга Федорова оценивает саму форму выезда, которая применяется ежегодно по всем территориям одномандатников в Пскове, не утратила ли она эффективность? Не стала ли своего рода ритуальной? Решаются ли (пусть и постепенно) те вопросы, которые ставятся на выездах? Ведущая - Любовь Кузнецова.