День приёмов участников СВО и их семей по юридическим вопросам проведут в Псковской области

Единый день приемов участников специальной военной операции и их семей по юридическим и правовым вопросам состоится в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 18 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.
С 10.00 до 13.00 прием проведут представители Ассоциации юристов России по Псковской области.
По всем вопросам можно обращаться как лично, предварительная запись по телефону: 66-25-12, так и в режиме «горячей линии», телефон: 66-25-12.
Кроме того, приёмы организуют на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.
«Напомним, поддержке участников СВО посвящён целый раздел народной программы "Единой России", в который вошли 13 положений. Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», - напомнили в реготделении партии.