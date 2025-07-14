Общество

День приёмов участников СВО и их семей по юридическим вопросам проведут в Псковской области

Единый день приемов участников специальной военной операции и их семей по юридическим и правовым вопросам состоится в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 18 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.

С 10.00 до 13.00 прием проведут представители Ассоциации юристов России по Псковской области.

По всем вопросам можно обращаться как лично, предварительная запись по телефону: 66-25-12, так и в режиме «горячей линии», телефон: 66-25-12.

Кроме того, приёмы организуют на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.