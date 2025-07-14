На заводе «Титан-Полимер» заработала современная станция бактериальной очистки воды

На заводе «Титан-Полимер» установлена станция бактериальной очистки воды, работающая на основе ультрафиолетового излучения (УФ-станция), сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.
Фото: «Титан-Полимер»
Новейшая система очистки предназначена для эффективного обеззараживания воды для технических нужд. Принцип работы УФ-станции основан на использовании специализированной бактерицидной УФ-лампы, размещенной в кварцевом чехле. Ультрафиолетовое излучение разрушает ДНК микроорганизмов, делая воду безопасной для использования и окружающей среды, благодаря своему принципу действия. Одним из ключевых преимуществ данного метода является то, что УФ-облучение не изменяет химический состав очищаемой воды, что позволяет сохранять ее качество.
В конце прошлого года на заводе была установлена система умягчения воды, благодаря чему значительно снизились затраты на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования предприятия.