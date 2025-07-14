Общество

На заводе «Титан-Полимер» заработала современная станция бактериальной очистки воды

На заводе «Титан-Полимер» установлена станция бактериальной очистки воды, работающая на основе ультрафиолетового излучения (УФ-станция), сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фото: «Титан-Полимер»

Новейшая система очистки предназначена для эффективного обеззараживания воды для технических нужд. Принцип работы УФ-станции основан на использовании специализированной бактерицидной УФ-лампы, размещенной в кварцевом чехле. Ультрафиолетовое излучение разрушает ДНК микроорганизмов, делая воду безопасной для использования и окружающей среды, благодаря своему принципу действия. Одним из ключевых преимуществ данного метода является то, что УФ-облучение не изменяет химический состав очищаемой воды, что позволяет сохранять ее качество.

Валерий Середа, технический директор завода «Титан-Полимер»: «Использование современных технологий увеличивает ресурс оборудования по очистке воды, сократить расходы на его обслуживание, ремонт и обновление. Установка УФ-станции стала еще одним шагом в повышении пищевой безопасности на предприятии».

В конце прошлого года на заводе была установлена система умягчения воды, благодаря чему значительно снизились затраты на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования предприятия.