Общество

РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными

РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.

«Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно», - сообщил Иван Колесников.

РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда, пишут РИА Новости.

едстоит разработать детализированные требования и параметры хранения информации электронных анкет в течение января.