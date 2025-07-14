Общество

София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в России в этом году

Самыми популярными именами для детей в России в этом году являются София и Михаил.

Согласно данным, с начала этого года женским именем София назвали 7177 детей. На втором месте по популярности имя Ева (6226 детей), на третьем - Анна (5926). Следующее по популярности - Мария (5326), за ним идет Варвара (5299), пишет РИА Новости.

Имя Михаил стало самым популярным мужским именем в этом году - им назвали 8330 детей. На втором месте Александр (7397 детей), на третьем - Артем (6588). Четвертое по популярности имя - Матвей (5636), далее идет Тимофей (5393).