Общество

Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами

Большое количество черники выросло в псковских лесах, сообщают очевидцы в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / «ВКонтакте».

«Возвращаемся в город. Сегодня погода нас порадовала, собрали сухую ягодку, и началась гроза», - сообщает очевидец.

Фото: Юлия Алексеева-Романова / «ВКонтакте»

Напомним, в природе черника произрастает преимущественно в северных районах — в лесах, главным образом сосновых, и на болотах.

Лабораторные опыты показали, что употребление черники может предотвратить или лечить заболевания глаз, например, отслоение сетчатки, однако клинических исследований применения черники для лечения глазных заболеваний не проводилось.